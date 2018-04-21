Майские - 2018: шашлык за год резко вырос в цене

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Стоимость майского шашлыка за год выросла на 28%.

Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

"Наши эксперты подсчитали стоимость набора продуктов, необходимых для компании из четырех человек. К нашему набору вошли 1,6 кг свинины, по 1 кг огурцов и томатов, 2 л минеральной воды, четыре бутылки пива по 0,5 л, 0,75 л бутылка вина, по 0,5 кг черного и белого хлеба, а также упаковка кетчупа 500 гр. Расчет цен проводился на основании данных официальной статистики по продуктам, которые подлежат государственному мониторингу, и киевского продовольственного рынка", — уточнил Дорошенко.

По словам эксперта, в этом году майский "шашлык" обойдется в 445 грн. За год он стал дороже на 28%, или на 96 грн. Самым дорогим продуктом этого списка является свинина.

"Она обойдется в 176 грн за 1,6 кг. За год мясо подорожало на 38%. Также придется раскошелиться на овощи, вино и пиво. Так, в частности огурцы обойдутся нам в среднем за килограмм в 60 грн, помидоры — 50 грн, бутылка отечественного вина емкостью — 59,2 грн, а четыре бутылки пива — 56 грн. Менее затратными продуктами для пикника будет упаковка кетчупа — 15,8 грн по 0,5 кг, бутылка 2л минеральной воды — 12,5 грн, черный хлеб — 8 грн за 0,5 кг и белый хлеб — 7,5 грн за 0,5 кг", — рассказал Дорошенко.

Ранее Алексей Дорошенко заявлял, что "овощная корзина" в Украине стоит дороже, чем в Польше.