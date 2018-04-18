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    Экономика

    Данилюк прокомментировал идею соглашений по газовым месторождениям Крыма

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    Говоря о возможном соглашении глава Минфина Украины не уточнил, с кем он собирается договариваться - с международными инвесторами или российским флотом.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Украина может изучить идею о подписании соглашения по разработке газовых месторождений в территориальных водах Крыма, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

    "Что мы будем делать? Совершенно ясно, что мы физически не можем там присутствовать. И мы не можем это изменить", — отметил Данилюк, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

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    На уточняющий вопрос, возможно ли рассмотреть какое-либо соглашение по разработке месторождений в территориальных водах Крыма, Данилюк ответил: "Просто сидеть и ждать — неправильно. Мы изучим эти идеи. Я вижу, что вы имеете ввиду. Имеет смысл делать это".

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    При этом, Данилюк не уточнил, с кем он собирается договариваться — с международными инвесторами или российским флотом.

    Ранее "Нафтогазу Украины" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после присоединения Крыма к России расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владело газотранспортной сетью) по решению местного парламента было "национализировано" и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз". В настоящее время "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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