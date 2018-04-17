Эксперты выяснили, почему в Украине падает спрос на мясо

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Украине мясо дорожает большими темпами, чем увеличивается средняя заработная плата.

Об этом заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Так за последние два года, с апреля 2016 по апрель 2018 стоимость мясной корзины и яиц возросло на 60% по данным Госкомстата. В то же время средняя зарплата, которая является предметом гордости правительства, выросла на 59%. Поэтому для людей мясо не стало более доступным. Минимальная заработная плата за это же время стала выше на 170%. В марте 2016 минимальная заработная плата в Украине составляла 1378 грн, а средняя — 4920 грн. На март 2018 минимальная уже равнялась 3723 грн, а средняя — 7828 грн. По математическим расчетам потребление мяса должны были увеличить люди с невысокими доходами. Но учитывая их общую покупательную способность эти люди первые отказываются от употребления мяса и яиц", — сообщил Дорошенко.

По его данным, в Украине подорожали все виды мяса и колбасные изделия — они подорожали за год от 42% до 145%, а именно: яйца — на 14,5%, сало — на 76%, свинина — на 69%, колбаса вареная — на 52%, говядина — на 49%, курка- бройлер — на 42%.

"По сравнению с 2016 годом свинина прибавила в цене 45 грн за килограмм, говядина — 40 грн, сало — 31 грн, колбаса вареная — 29 грн, а курица в тушке и десяток яиц — по 16 грн. К началу апреля килограмм говядины можно было купить в среднем за 122 грн, свинины — по 110 грн, вареной колбасы — по 85 грн, сала — по 72 грн, курицы-бройлера — по 54 грн, а десяток яиц — по 27 грн", — резюмировал Дорошенко.

Если в целом оценить стоимость мясной корзины с яйцами, то на начало апреля 2018 года — это 470 грн, тогда как на середину апреля 2016 — 293 грн. То есть индекс мясного корзины почти за два года вырос на 60%, или на 177 грн.

Ранее Дорошенко сообщил, что около 40% украинской мясной продукции содержит антибиотики.