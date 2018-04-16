Украина не выполнила Бюджет-2017

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Украина не выполнила план доходов государственного бюджета на 2017 год, недополучив 3,4 млрд грн, то есть не выполнив бюджет на 0,4%. Об этом говорится в заключении Счетной палаты.

Согласно документу, доходы госбюджета по сравнению с 2016 годом выросли на 28,7% из-за роста импорта, повышения цен, поступления конфискованных средств, девальвации гривни, отмены отдельных налоговых льгот и повышения ставок некоторых налогов.

В ведомстве подсчитали, что рост потребительских цен на 13,7% – то есть выше прогнозированных правительством 11,2%, – способствовал увеличению отдельных доходов госбюджета на 5,5 млрд грн.

Также в Счетной палате отметили, что Украина не потратила заложенные в госбюджет 31 млрд грн, таким образом не выполнив расходную часть бюджета на 3,6%.

Напомним, в Украине увеличился бюджет Красного креста.