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    Экономика

    В Украине сократился уровень безработицы

    (обновлено: )5211
    По состоянию на 1 апреля 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 366,9 тыс безработных. Количество вакансий в марте составило 93 тысячи (4 человека претендуют на 1 вакансию).
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    p-p.com.ua

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В марте 2018 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентных пункта до 1,4%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

    Гривны
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    По данным Госстата, по состоянию на 1 апреля 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 366,9 тыс безработных.

    На 1 марта 2018 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 383,7 тыс безработных.

    Количество вакансий в марте составило 93 тысячи (4 человека претендуют на 1 вакансию).

    Средний размер пособия на одного безработного — 2 587 гривен.

    Как сообщалось ранее, в феврале официальный уровень безработицы в Украине увеличился до 1,5% и по состоянию на 1 марта составил 383,7 тыс человек.

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