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    В ДНР решили отменить таможенные пошлины для товаров из ЛНР

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    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что урегулировано и синхронизировано таможенное законодательство республик.
    Флаг ДНР. Архивное фото
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    ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости Украина. Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики приняло решение отменить таможенные пошлины для товаров, произведенных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в понедельник журналистам глава ДНР Александр Захарченко, сообщает РИА Новости.

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    «Проведена большая работа совместной комиссии таможенных служб ДНР и ЛНР, в результате которой урегулировано и синхронизировано таможенное законодательство республик. Мы можем полностью убрать таможенные пошлины на ввоз товаров, произведенных в ЛНР, как для юридических, так и для физических лиц», — заявил Захарченко.

    Кроме того, глава ДНР поручил закрепить данное решение законодательно.

    «Необходимо сегодня провести заседание Совета министров, чтобы закрепить это законодательно», — отметил Захарченко.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.

     

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