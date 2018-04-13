Харьковчан просят сократить потребление электричества

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. "Харьковоблэнерго" обратилось к жителям города с просьбой сократить потребление электричества по утрам и вечерам. Об этом говорится на сайте предприятия.

"АК "Харьковоблэнерго" обращается к бытовым потребителям (население) с просьбой самостоятельно внедрять мероприятия по энергосбережению и обеспечению уменьшения неравномерности суточного потребления электроэнергии. Также (просим) рассмотреть возможность перевода расчетов за электрическую энергию по тарифам, дифференцированным по периодам времени, с переносом электрической нагрузки на ночное время", — говорится в обращении.

"Харьковоблэнерго" объясняет данные меры тем, что в апреле 2018 года Харьков и Харьковская область значительно превышают "доказанные факсограмами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины задачи по предельному потреблению электрической энергии и мощности".

Напомним, больница в Одессе осталась без электричества из-за вора, который срезал кабели на продажу.