Почти 80% антрацита поставляется в Украину из России

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В течение 2017 года в Украину из Российской Федерации было импортировано 2,66 млн тонн антрацита, что составляет более 78 процентов от всего импорта, говорится в сообщении госпредпрития "Госвнешинформ".

В целом импорт антрацита в Украину в 2017 году составил 3,38 миллиона тонн, что больше чем в три раза превышает показатель 2016 года (933,4 тыс. тонн). Предприятие отмечает, что в 2017 году практически 100 процентов антрацита импортировано в Украину по "непрямым" контрактам.

"В 2017 году 78,6% импортируемого антрацита (2,66 млн тонн) поступило из Российской Федерации, при этом 99,5% — через посредников. Усредненная расчетная цена антрацита, который завозился в Украину из РФ по "непрямым" контрактам, в 2017 году составляла 99,3 доллара за тонну, а напрямую из РФ завезли только 12,1 тыс. тонн по среднерасчетной цене 165,7 доллара за тонну. В основном импорт антрацита из России в 2017 году происходил через такие страны как Швейцария (1,5 млн тонн по среднерасчетной цене около 100,4 доллара за тонну) и Великобритания (523,4 тыс. тонн по среднерасчетной цене 102,6 доллара за тонну)", — говорится в сообщении "Госвнешинформа".

Читайте также: Выходит так, что за антрацитом — только к "агрессору"

Ранее вице-премьер-министр по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимир Кистион заявил, что Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала уголь антрацитовой группы, чем в 2016 году.