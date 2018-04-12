Цена на нефть продолжает расти после скачка до рекордов 2014 года

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Цены на нефть продолжают расти в четверг утром после скачка до максимумов с декабря 2014 года в среду на фоне усиления геополитической напряженности и беспокойства по поводу перебоев в поставках сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 по Киеву стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,17% — до 72,18 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,37% — до 67,07 доллара за баррель.

В среду обе марки подскочили до максимумов с декабря 2014 года, Brent поднималась до 73 долларов за баррель, WTI — до 67 долларов за баррель.

Скачок цен произошел на фоне сообщений президента США Дональда Трампа. В среду он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут "хорошие, новые и "умные". Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что помимо ракетного удара президент США оставляет еще ряд вариантов для ответа по Сирии.

Поддержку нефтяным ценам также оказали сообщения арабского телеканала Al-Arabiya о том, что силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную по столице королевства — Эр-Рияду.