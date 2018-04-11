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    Еврокомиссия заявила о готовности к "трехсторонке" по газу

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (891)

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    Представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что Шефчович повторил в разговоре с Новаком необходимость "найти решения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража".
    Флаги ЕС
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина, Мария Князева. Европейская комиссия по-прежнему готова к трехсторонним контактам с Украиной и Россией по газу, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

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    Ранее в среду Минэнерго РФ сообщило о телефонном разговоре главы министерства Александра Новака с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, отметив, что была обсуждена текущая ситуация вокруг поставок российского газа в ЕС и была достигнута договоренность провести двустороннюю встречу.

    "Шефчович повторил (в разговоре с Новаком – ред.) необходимость найти решения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, готов сотрудничать с обеими сторонами как на двусторонней, так и на трехсторонней основе", — сказал собеседник агентства в ЕК.

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