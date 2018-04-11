В Кабмине назвали сроки получения первого транша помощи ЕС

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Украина может получить первый транш новой макрофинансовой помощи от ЕС до конца этого года, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в опубликованном в среду интервью интернет-изданию "Обозреватель".

"Есть предложение Европейской комиссии. Оно должно быть обсуждено в Европарламенте, затем принято Европейским советом, то есть куча внутренних процедур ЕС, которые надо пройти для окончательного решения. Есть надежда, что делая "домашнюю работу" для получения этого кредита, сможем получить первый транш до конца этого года", — сказала вице-премьер.

Ранее Еврокомиссия предложила новую, четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро. Эту программу еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент. Совет ЕС получил предложение Еврокомиссии.

Предыдущая программа макрофинансовой помощи ЕС с финансированием в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро. Средства выделялись в обмен на исполнение страной определенных требований, в том числе проведение реформ. Действие программы закончилось в январе 2018 года.

Украина выполнила значительную часть обязательств, согласованных с Евросоюзом, чтобы получить третий транш из этой программы. Однако ряд мер остался невыполненным, в частности Верховная Рада Украины отказалась отменять эмбарго на экспорт из Украины необработанной древесины. Именно поэтому ЕК не смогла дать последний транш. Еврокомиссия тогда призвала Украину продолжать начатые реформы, а также закончить незавершенные действия в рамках программы макрофинансовой помощи.