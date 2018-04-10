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    Экономика

    В Украине резко подорожал популярный овощ

    (обновлено: )31321
    Сообщается, что отечественный тепличный огурец стоит в 1,7-2 раза дороже, чем в год назад, начале апреля 2017 года.
    Овощи
    flickr.com/Martin Cathrae

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Украинские комбинаты резко повысили цены на огурец, несмотря на присутствие импорта.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По информации портала fruit-inform, существенному удорожанию местной продукции не препятствовало даже присутствие на рынке огурца из Турции и Польши.

    "Так, сегодня украинским хозяйствам удается отгружать гладкий огурец по 48-52 грн/кг (1,49-1,61 евро/кг), что на 20-24% дороже, чем неделей ранее. Огурец колючих сортов поступает в продажу по 68-72 грн/кг (2,11-2,23 евро/кг). Таким образом, за неделю эта продукция стала дороже в среднем на 55%. Такой ценовой тренд эксперты объясняют сразу несколькими причинами. Прежде всего, удорожанию способствует заметное увеличение спроса всех категорий покупателей перед праздничными выходными. Кроме того, поддержку ценам на местный огурец оказывает существенное удорожание импортной продукции, цены на которую за неделю выросли в среднем в 1,5 раза", — сообщает портал.

    В результате на данный момент украинский тепличный огурец стоит в 1,7-2 раза дороже, чем в год назад, начале апреля 2017 г. Однако многие участники рынка не исключают, что уже на следующей неделе в этом сегменте стоит ожидать не менее резкого ценового снижения. 

    Ранее аналитик Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко сообщила, что стоимость пасхальной корзины в Украине в 2018 году выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

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