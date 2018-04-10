наверх
10.04.201803:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.03- 0.04
  • EUR31.84- 0.12
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Кабмин отчитался о разработке "справедливой цены на газ"

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (883)

    (обновлено: )60
    Владимир Гройсман заявил, что необходимо найти формулу, которая будет предотвращать необъективные цены на газ внутри страны. По его словам, правительства уже занимается разработкой соответствующей формулы.
    Система отопления. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров разрабатывает формулу "справедливой цены на газ" внутри страны, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Стенд компании Газпром. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Газовый ликбез для украинских нардепов. "Газпром"

    "В этом отопительном сезоне цены не повышались. (…) Но на будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет предотвращать необъективные цены внутри страны. Я подчеркиваю, что необходимо смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан", — цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

    С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. В связи с этим ожидалось очередное повышение цен для населения в текущем отопительном сезоне. Однако правительство заверило, что цены на газ останутся на прежнем уровне. Для этого Кабмин предложил новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета, однако МВФ выступил против. По данным СМИ, именно это мешает принятию решения о выделении следующего транша от фонда.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии