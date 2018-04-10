Кабмин отчитался о разработке "справедливой цены на газ"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров разрабатывает формулу "справедливой цены на газ" внутри страны, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В этом отопительном сезоне цены не повышались. (…) Но на будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет предотвращать необъективные цены внутри страны. Я подчеркиваю, что необходимо смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан", — цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. В связи с этим ожидалось очередное повышение цен для населения в текущем отопительном сезоне. Однако правительство заверило, что цены на газ останутся на прежнем уровне. Для этого Кабмин предложил новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета, однако МВФ выступил против. По данным СМИ, именно это мешает принятию решения о выделении следующего транша от фонда.