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    Еврокомиссия поможет Киеву в исполнении решений Стокгольмского арбитража

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (881)

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    Гендиректор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори подчеркнул, что "мы будем поддерживать усилия Украины в отношении проведения переговоров с "Газпромом" по транзиту".
    Флаги Евросоюза, Украины и России
    24tv.ua

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Европейская Комиссия (ЕК) будет помогать Украине в исполнении решений Стокгольмского арбитража, а также при проведении переговоров с российским "Газпромом" после завершения действия контракта на транзит газа в Европу через украинскую ГТС. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил гендиректор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори, передает "112. ua".  

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    Арбитраж Стокгольма 28 февраля вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение. 

    В то же время Арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством. 

    "Мы будем помогать Украине в исполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине при проведении переговоров по транзиту после завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом"", – сказал Ристори.

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    Он отметил, что ЕК будет "просить обе стороны придерживаться решения Стокгольмского арбитража и выполнять его. В том числе и в части выполнения имеющегося договора и поставок газа, который был законтрактован".

    "Мы будем поддерживать усилия Украины в отношении проведения переговоров (с "Газпромом", — ред.), в частности, возможно, в трехстороннем формате, после окончания действия транзитного контракта в 2020 году. Мы будем использовать все доступные дипломатические каналы для того, чтобы помогать Украине", — заверил Ристори.

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    Представитель ЕК также подчеркнул, что транзит очень важен для Украины как источник поступления доходов, а для Евросоюза имеет большое значение для диверсификации путей поступления газа в Европу.

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    Напомним, российский "Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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