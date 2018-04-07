Еврокомиссия поможет Киеву в исполнении решений Стокгольмского арбитража

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Европейская Комиссия (ЕК) будет помогать Украине в исполнении решений Стокгольмского арбитража, а также при проведении переговоров с российским "Газпромом" после завершения действия контракта на транзит газа в Европу через украинскую ГТС. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил гендиректор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори, передает "112. ua".

Арбитраж Стокгольма 28 февраля вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

В то же время Арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.

"Мы будем помогать Украине в исполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине при проведении переговоров по транзиту после завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом"", – сказал Ристори.

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Он отметил, что ЕК будет "просить обе стороны придерживаться решения Стокгольмского арбитража и выполнять его. В том числе и в части выполнения имеющегося договора и поставок газа, который был законтрактован".

"Мы будем поддерживать усилия Украины в отношении проведения переговоров (с "Газпромом", — ред.), в частности, возможно, в трехстороннем формате, после окончания действия транзитного контракта в 2020 году. Мы будем использовать все доступные дипломатические каналы для того, чтобы помогать Украине", — заверил Ристори.

Представитель ЕК также подчеркнул, что транзит очень важен для Украины как источник поступления доходов, а для Евросоюза имеет большое значение для диверсификации путей поступления газа в Европу.

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Напомним, российский "Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.