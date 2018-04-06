В Украине построят одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций

КИЕВА, 6 апр — РИА Новости Украина. Энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова сообщил о планах строительства крупнейшей в Украине солнечной электростанции.

"Компании ДТЭК и China Machinery Engineering Company (CMEC) подписали договор на проектирование и строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 200 МВт в Днепропетровской области", — сообщила в пятницу пресс-служба энергохолдинга. Строительство начнется в апреле и будет завершено к концу 2018 года.

Новая СЭС будет расположена вблизи города Никополь Днепропетровской области на территории отработанного карьера. "Отпуск "зеленой" электроэнергии Никопольской СЭС составит более 280 млн кВт ч ежегодно. Это обеспечит энергопотребление 100 тысяч домохозяйств", — добавили в пресс-службе.

По данным компании, Никопольская СЭС станет самой мощной солнечной электростанцией Украины и войдет в топ-3 крупнейших в Европе.

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Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 25,9 миллиона евро на строительство трех солнечных электростанций, которые будут располагаться в Винницкой области.