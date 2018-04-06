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    Поклонская предложила начать проверки украинского бизнеса в Крыму

    (обновлено: )10250
    Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает необходимым отреагировать на арест украинскими властями крымского рыболовецкого судна "Норд" с 10 членами экипажа.
    Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила инициировать проверки в Крыму законности ведения бизнеса, приобретения и использования имущества украинскими чиновниками и правозащитниками, в том числе членами их семей и аффилированными с ними лицами.

    Так депутат считает необходимым отреагировать на арест украинскими властями крымского рыболовецкого судна "Норд" с 10 членами экипажа.

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    "Предложила бы ответственным службам и ведомствам провести проверки законности ведения бизнеса, приобретения и использования имущества (земельных участков на Крымском побережье) украинскими чиновниками и правозащитниками, в том числе членами их семей и аффилированными с ними лицами. Среди которых, кстати, молчащий по этой ситуации уполномоченный по правам человека на Украине (Людмила Денисова – ред.) и иные чиновники", — сказала журналистам Поклонская, слова которой приводит РИА Новости.

    По ее словам, сидеть сложа руки и наблюдать "за очевидным нарушением прав человека со стороны украинских властей" могут только международные правозащитные организации и заинтересованные лица.

    Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России.

    Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пят лет лишения свободы.

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