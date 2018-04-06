Поклонская предложила начать проверки украинского бизнеса в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила инициировать проверки в Крыму законности ведения бизнеса, приобретения и использования имущества украинскими чиновниками и правозащитниками, в том числе членами их семей и аффилированными с ними лицами.

Так депутат считает необходимым отреагировать на арест украинскими властями крымского рыболовецкого судна "Норд" с 10 членами экипажа.

"Предложила бы ответственным службам и ведомствам провести проверки законности ведения бизнеса, приобретения и использования имущества (земельных участков на Крымском побережье) украинскими чиновниками и правозащитниками, в том числе членами их семей и аффилированными с ними лицами. Среди которых, кстати, молчащий по этой ситуации уполномоченный по правам человека на Украине (Людмила Денисова – ред.) и иные чиновники", — сказала журналистам Поклонская, слова которой приводит РИА Новости.

По ее словам, сидеть сложа руки и наблюдать "за очевидным нарушением прав человека со стороны украинских властей" могут только международные правозащитные организации и заинтересованные лица.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России.

Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пят лет лишения свободы.