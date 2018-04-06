Ryanair начнет полеты из Киева на два месяца раньше обещанного

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Ирландская авиакомпания-лоукост Ryanair уже в сентябре 2018 года запустит первый маршрут из Киева в Берлин. Пассажирские авиаперевозки лоукостер начинает на два месяца раньше, чем планировалось.

Рейсы будут осуществляться из аэропорта "Борисполь" четыре раза в неделю. "Это будет первый маршрут Ryanair в Украине, операции начинаются на два месяца раньше, чем изначально было запланировано", — цитирует "РБК" сообщение лоукоста.

Купить авиабилеты из Украины в Германию на рейсы Ryanair можно уже сегодня, 6 апреля. Первые билеты обойдутся пассажирам в 27 евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что полеты лоукостера во Львов уже согласовали, а вот с "Борисполем" вопрос остался открытым. Руководство аэропорта и министерство согласовало с компанией ключевые показатели, но чтобы Ryanair зашел в Украину, Кабмин должен согласовать финансовый план аэропорта, который был подан на рассмотрение правительства в декабре прошлого года.