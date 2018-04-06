Минэкономики ожидает резкого роста цен на газ, воду и отопление

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует ежегодный рост цен на импортный газ примерно в 20% до 2021 года включительно, говорится в консенсус-прогнозе ведомства, опубликованном на его сайте.

Согласно прогнозу, рост цен на импортный газ в Украине в 2018 году может составить 18%, а в 2019-2021 годах — по 20%.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Помимо этого, с 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. В связи с этим ожидалось очередное повышение цен для населения в текущем отопительном сезоне. Однако правительство заверило, что цены на газ останутся на прежнем уровне.

Также ведомство прогнозирует рост цены на горячую воду и отопление в 2018 году на 20%, в 2019 году — на 10%, в 2020 году — на 11% и в 2021 году — на 20%.

Помимо этого, цены на электроэнергию в стране с 2018 года могут вырасти на 20%, в 2019 году — на 22,5%, в 2020 году — на 15%, в 2021 году — на 12,5%.

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Ранее сообщалось, что транзит российского газа через территорию Украины в ЕС в I квартале сократился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 20,1 миллиарда кубометров.