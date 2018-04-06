"Дебильная советская процедура". Рева объяснил, почему затянулся перерасчет пенсий военным

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Перерасчет пенсий военным пенсионерам в Украине затянулся из-за "советского закона", согласно которому эта процедура проводится в ручном режиме, заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает "Гордон".

"Перерасчет военных пенсий происходит в ручном режиме. Если взять "гражданских" пенсионеров, то мы за неделю сделали перерасчет. А это 11 млн пенсионеров. Советский закон, в рамках которого мы сейчас ведем перерасчет военных пенсий, затянул процесс на полтора месяца. Нужно взять каждый отдел, составляются специальные уведомления в Минобороны, МВД или другое силовое ведомство, где служил человек. Они на основании нашего постановления должны были зарегистрировать приказы о повышении окладов своим сотрудникам. Потом, получив списки из Пенсионного фонда, по каждой должности должны были выдать справку о новом размере денежного обеспечения. И уже тогда это все попадает в Пенсионный фонд, где каждое дело пересчитывается вручную. Это дебильная советская процедура, дожившая до наших дней", – отметил Рева.

По его словам, новые пенсии военным пенсионерам начислят в течение апреля.

"Выплата пенсий идет с 3-го числа. Военным пенсионерам, которым не сделали перерасчет, начислят новые пенсии в течение этого месяца. Предыдущий перерасчет военных пенсий был в 2008 году – 10 лет назад", – подчеркнул Рева.

Напомним, Кабинет министров 21 февраля принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года.