В Минэнерго объявили о ликвидации зависимости от ядерного топлива РФ

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Министр энергетики Игорь Насалик объявил, что Украина преодолела зависимость от России в ядерном топливе. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в рамках еженедельного часа вопросов к правительству.

"Еще в 2016-м или в начале 2017 года говорить о диверсификации поставок атомного топлива от России не было смысла. И большинство сказали бы, что это нереально или невозможно. Но сегодня могу заявить: если завтра Российская Федерация перестанет поставлять нам тепловыделяющие сборки для реакторов ВВЭР-1000, мы будем работать в штатном режиме, мы полностью диверсифицировали поставку ядерного топлива на наши электростанции", — утверждает Насалик.

В Украине 13 атомных блоков типа ВВЭР-1000 и два блока типа ВВЭР-440.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение добавить центральное хранилище отработавшего ядерного топлива в перечень объектов, охраняемых Национальной гвардией Украины.