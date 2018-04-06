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    В Минэнерго объявили о ликвидации зависимости от ядерного топлива РФ

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (356)

    (обновлено: )38026
    По словам министра энергетики Игоря Насалика, если завтра Российская Федерация перестанет поставлять Украине тепловыделяющие сборки для реакторов ВВЭР-1000, атомная энергетика будет работать в штатном режиме.
    Ядерное топливо
    RIA News Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Министр энергетики Игорь Насалик объявил, что Украина преодолела зависимость от России в ядерном топливе. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в рамках еженедельного часа вопросов к правительству.

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    "Еще в 2016-м или в начале 2017 года говорить о диверсификации поставок атомного топлива от России не было смысла. И большинство сказали бы, что это нереально или невозможно. Но сегодня могу заявить: если завтра Российская Федерация перестанет поставлять нам тепловыделяющие сборки для реакторов ВВЭР-1000, мы будем работать в штатном режиме, мы полностью диверсифицировали поставку ядерного топлива на наши электростанции", — утверждает Насалик.

    В Украине 13 атомных блоков типа ВВЭР-1000 и два блока типа ВВЭР-440.

    Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение добавить центральное хранилище отработавшего ядерного топлива в перечень объектов, охраняемых Национальной гвардией Украины.

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