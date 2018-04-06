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    НБУ существенно укрепил гривну

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    Курс гривны летит в пропасть (95)

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    Официальный курс гривны по отношению к доллару, установленный на пятницу, укрепился на 19 копеек, к евро — на 28 копеек, а к 10 российским рублям — на 2 копейки.
    Одна гривна, монета
    УНИАН

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 6 апреля, укрепил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

    На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 26,07 грн, евро — 31,96 грн и 10 рублей — 4,53 грн.

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    Официальные курсы валют 5 апреля были такими: доллар — 26,26 грн, евро — 32,24 грн и 10 рублей — 4,55 грн.

    Таким образом, курс гривны по отношению к доллару укрепился на 19 копеек, к евро — на 28 копеек, а к 10 российским рублям — на 2 копейки.

    Ранее  представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что принятие Верховной Радой президентского законопроекта "О валюте" будет способствовать укреплению гривны

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