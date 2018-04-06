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    Экономика

    Украина продолжает снижать запасы газа в ПХГ

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (962)

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    По данным "Укртрансгаза" на 5 апреля, уровень заполнения подземных газовых хранилищ уменьшился до 24,23% с 24,37% в предыдущий день, 4 апреля.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 5 апреля составил 7,5 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,57%, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте "Укртрансгаза".

    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Уровень заполнения хранилищ уменьшился до 24,23% с 24,37% в предыдущий день.

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    Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

    Напомним, 28 февраля "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение. 

    В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством. 

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    Российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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