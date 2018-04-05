Украинцы должны за коммуналку более 40 млрд грн

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2018 года составила 40,6 млрд гривен.

Об этом говорится в информационной справке Государственной службы статистики о социально-экономическом положении Украины за первые два месяца года.

"К концу февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 3,8 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод — 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн, за поставку электрической энергии — 3,8 млрд грн", — говорится в сообщении.

В феврале население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 10,3 млрд грн, что составляет 75,3% начисленных за этот период сумм. За поставки электроэнергии — соответственно 3 млрд грн и 111,5% (за счет погашения долга предыдущих периодов).

Ранее Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы на распределение и поставку электроэнергии.