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    В "Киевэнерго" отчиталось об отключении отопления в столице

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (961)

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    Среди клиентов компании, которые уже отключены от централизованного отопления, - 28,4% административных зданий, 34% жилых домов и 30,2% учебных заведений.
    Киевэнерго
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. По состоянию на 4 апреля от централизованного отопления отключены около 30% клиентов ПАО "Киевэнерго", сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные компании.

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    "Среди клиентов — 28,4% административных зданий, 34% жилых домов и 30,2% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие)", — уточнили в компании.

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    Всего "Киевэнерго" обеспечивает теплом 15 780 объектов.

    Решение о завершении отопительного сезона в столице было принято КГГА в среду, 4 апреля.

    В первую очередь поставки тепла прекращается административным и жилым домам, потом объектам социальной сферы — детсадам, школам, медицинским учреждениям.

    Согласно действующему законодательству, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что отопительный сезон в столице завершится, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура будет держаться не ниже 8 ° С.

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