В "Киевэнерго" отчиталось об отключении отопления в столице

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. По состоянию на 4 апреля от централизованного отопления отключены около 30% клиентов ПАО "Киевэнерго", сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные компании.

"Среди клиентов — 28,4% административных зданий, 34% жилых домов и 30,2% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие)", — уточнили в компании.

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Всего "Киевэнерго" обеспечивает теплом 15 780 объектов.

Решение о завершении отопительного сезона в столице было принято КГГА в среду, 4 апреля.

В первую очередь поставки тепла прекращается административным и жилым домам, потом объектам социальной сферы — детсадам, школам, медицинским учреждениям.

Согласно действующему законодательству, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что отопительный сезон в столице завершится, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура будет держаться не ниже 8 ° С.