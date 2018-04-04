Ryanair продает билеты на время, которое "Борисполь" не согласовал

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Лоукостер Ryanair запустил продажу билетов, не получив согласование слотов (свободного времени для обслуживания в терминале) в аэропорту "Борисполь". Об этом сказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью "Лиге".

"Они запустили продажи билетов, не получив согласование слотов в нашем аэропорту. Могу спрогнозировать, что временные промежутки, которые они указывают в системе продаж как время вылета из Борисполя, нами предоставлены быть не могут, потому что они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов. В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Тем не менее компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали", — отметил он.

"Прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т.д.", — добавил гендиректор аэропорта.

По словам Рябикина, проблема разрешится, как только Ryanair запустит 15 ежедневных рейсов из Борисполя (Ryanair начинает работу с 4-5 рейсов в день).

"Тогда мы сможем специально под них открыть терминал F. Это минимальное количество рейсов для его безубыточной эксплуатации. А пока предлагаем терминал D, но там слоторегулируемая ситуация", — отметил он.

Кроме того, Рябикин сообщил детали соглашения с Ryanair.

"Мы согласились, что на весь прирост объема перевезенных пассажиров авиакомпания будет получать скидку 80% к пассажирскому сбору [таким образом единая ставка аэропортового сбора составит $7,5], но только при условии прироста пассажиропотока Ryanair на 100 000 пассажиров ежегодно в течении четырех лет. Этот пункт они категорически не хотели подтверждать, но в итоге это зафиксировано в контракте", — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что полеты лоукостера во Львов уже согласовали, а вот с "Борисполем" вопрос остался открытым. Руководство аэропорта и министерство согласовало с компанией ключевые показатели, но чтобы Ryanair зашел в Украину, Кабмин должен согласовать финансовый план аэропорта, который был подан на рассмотрение правительства в декабре прошлого года.