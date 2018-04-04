Переплюнули Польшу. Как в Украине подорожали овощи для борща

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В марте цены на овощи из "борщевого набора" в Украине оказалась на треть выше, чем в Польше, пишет на своей странице в Facebook гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В марте на киевском оптовом "Столичном" рынке выросли в цене свекла — на 57%, или 4 грн, капуста брокколи — на 50%, или 20 грн, белокочанная капуста — на 33%, или 2 грн, цветная капуста — на 30%, или 17 грн, морковь — на 25%, или 2 грн.

Не изменилась цена на репчатый лук, а картофель и томаты подешевели, соответственно на 14%, или 0,7 грн и 5%, или 2 грн. Килограмм свеклы стоит 11 грн, капусты белокочанной – 8 грн, картофеля — 4,3 грн, моркови — 10 грн, лука репчатого — 5 грн, капусты брокколи – 60 грн, цветной капусты – 72 грн, а томата – 36 грн.

Между тем, в соседней Польше за март на оптовом рынке "Бронише" существенно подорожала только морковь — на 46%, или 3,6 грн. Незначительно прибавили в цене брокколи и цветная капуста, соответственно на 10%, или 3,1 грн и 2%, или 1,2 грн. Не изменилась цена на белокочанную капусту, картофель и репчатый лук, а свекла и томаты подешевели на 8%. По состоянию на 2 апреля, килограмм польской свеклы стоит 5,7 грн, капусты белокочанной — 3,1 грн, картофеля — 3,9 грн, моркови — 11,4 грн, лука репчатого — 4,7 грн, капусты брокколи — 34,3 грн, цветной капусты — 45,7 грн, томата — 34,3 грн.

По словам эксперта, украинский борщ в нашей стране обошелся бы сейчас в 20,2 грн, тогда как в Польше — в 15,6 грн. Таким образом, борщ, сделанный в Украине, будет стоить на 30% дороже, чем у нашего соседа. И это при том, что средняя заработная плата в Польше в 5 раз выше, чем в Украине.

Как сообщалось ранее, за месяц в Украине среди социальных продуктов питания больше всего подешевели яйца и курятина — на 2,3% и 1,8% соответственно.