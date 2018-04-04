Норвегия даст Украине 3,6 млн евро

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро для реализации Плана действий Совета Европы на 2018-2021 годы, сообщает Укринформ.

"Правительство Норвегии приняло новое обязательство о нецелевом добровольном вкладе на сумму 34 миллиона норвежских крон (примерно 3,6 млн евро) для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы", — сообщили в Совете Европы.

По словам постоянного представителя Норвегии в Совете Европы, посла Елизаветы Валаас, ее страна поддерживает усилия Украины, в частности в процессе реформирования.

"Норвегия имеет твердую политическую и финансовую приверженность деятельности Совета Европы относительно сотрудничества с Украиной, направленную на поддержку реформ", — сказала Валаас.

Теперь взнос Норвегии в бюджет Плана действий СЕ для Украины будет составлять около 4,6 млн евро.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год, в котором для Украины предусмотрена помощь в 620,7 млн долларов.