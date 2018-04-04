МВД прекратило розыск экс-главы "Укртранснафты" - СМИ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел (МВД) Украины сняло с розыска экс-председателя правления ПАО "Укртранснафта" Александра Лазорко, сообщает Hromadske.

Информация о его розыске исчезла из раздела "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте министерства.

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Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил изданию, что ему пока не известно, действительно ли Лазорко больше не находится в розыске.

В марте 2015 года наблюдательный совет "Укртранснафты" отстранил его от исполнения обязанностей главы правления, а в августе того же года акционеры решили прекратить его полномочия. Он подозревается в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. По данным МВД, он скрывался с августа 2015 года.