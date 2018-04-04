Объем внешне-экономической деятельности Украины и РФ вырос - эксперты

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Показатели внешнеэкономической деятельности Украины и РФ в 2017 году выросли впервые с 2013 года, свидетельствуют подсчеты компании YouControl, основанные на данных Госстата, сообщает "Экономическая правда".

По подсчетам аналитиков компании, за 2013-2016 годы товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза, однако в 2017 году наблюдалось оживление торговых отношений.

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Так, в прошлом году импорт российских товаров вырос на 40% (с 5,1 млрд долларов до 7,2 млрд долларов). Наибольшую долю в нем занимают нефть, удобрения и черные металлы.

Кроме того, на 161% выросли стоимостные поставки железнодорожных локомотивов и на 191% – свинца из России. Импорт минеральных продуктов вырос на 42,9%.

Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 10% (с 3,5 млрд долларов до 3,9 млрд долларов), отмечают аналитики.

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Сообщается, что в прошлом году Украина больше продавала минеральной и химической продукции, машин и оборудования, а также отправила на 163% больше жиров растительного и животного происхождения.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году.