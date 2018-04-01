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    Экономика

    Антикварные часы и 580 тыс. зарплаты. Данилюк показал доходы

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    В декларации министра финансов, в частности, указано, что на банковском счете Данилюка хранится 3,5 тысячи долларов и свыше 88 тысяч долларов на общем счете с женой Ольгой.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк задекларировал 579,8 тысячи гривен заработной платы за 2017 год (почти 22 тысячи долларов по курсу НБУ), свидетельствуют данные его декларации.

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    В декларации указано, что на его банковском счете хранится 3,5 тысячи долларов и свыше 88 тысяч долларов на общем счете с женой Ольгой. Он также задекларировал 115 тысяч долларов наличных. Супруга министра финансов в 2017 году заработала менее 37 тысяч гривен (почти 1,4 тысячи долларов).

    Данилюк совместно с женой владеет жилым домом общей площадью 290 квадратных метров и земельным участком под Киевом, а также автомобилем BMW X5 2008 года выпуска. Также министр финансов задекларировал антикварные швейцарские серебряные часы начала XX века (стоимость не указана) и "афонскую икону Святого Николая" XX века.

    Ранее пресс-служба главы государства информировала, что президент Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысяч долларов) доходов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал за 2017 год доходы на сумму около 650 тысяч долларов, что чуть больше того, что заработал Порошенко.

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