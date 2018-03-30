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    Украина и Турция обсудили ускорение подписания соглашения о ЗСТ

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    Пресс-служба украинского МИД сообщила, что во время визита состоялось шестое заседание совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.
    Мост султана Явуза Селима через Босфор в Стамбуле
    Sabah

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу дальнейшие шаги по ускорению подписания соглашения о зоне свободной торговле, сообщила в пятницу пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

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    Климкин находится с официальным визитом Турции. Пресс-служба украинского МИД сообщила, что во время визита состоялось шестое заседание совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.

    "Министры отметили прагматизацию и экономизацию украинско-турецких отношений. В этом контексте главы МИД обсудили дальнейшие шаги по ускорению подписания на взаимовыгодных условиях соглашения о свободной торговле", — говорится в сообщении.

    В конце октября 2016 года президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны договорились активизировать переговоры о зоне свободной торговли.

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