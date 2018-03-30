Украина и Турция обсудили ускорение подписания соглашения о ЗСТ

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу дальнейшие шаги по ускорению подписания соглашения о зоне свободной торговле, сообщила в пятницу пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Климкин находится с официальным визитом Турции. Пресс-служба украинского МИД сообщила, что во время визита состоялось шестое заседание совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"Министры отметили прагматизацию и экономизацию украинско-турецких отношений. В этом контексте главы МИД обсудили дальнейшие шаги по ускорению подписания на взаимовыгодных условиях соглашения о свободной торговле", — говорится в сообщении.

В конце октября 2016 года президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны договорились активизировать переговоры о зоне свободной торговли.