Порошенко одобрил моратории на банкротство "Черноморнефтегаза"

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнефтегаза" (ЧМНГ), предусматривающий продление действия спецразрешений на добычу газа и запрет на возбуждение дел о банкротстве компании до 1 января 2019 года.

"Президент подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнефтегаза" в связи с временной оккупацией территории Украины… Документ предусматривает продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных обществу на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также запрет до 1 января 2019 года на возбуждение дел о банкротстве общества и прекращения производства по делам, до 1 января 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

По данным пресс-службы, введение закона будет способствовать нормализации деятельности "Черноморнефтегаза", а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях.

ЧМНГ, снабжающий газом жителей полуострова, до присоединения Крыма к РФ принадлежал "Нафтогазу". Потом его имущество было национализировано и внесено в УК новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз". Сейчас ЧМНГ эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

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Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".