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    Порошенко одобрил моратории на банкротство "Черноморнефтегаза"

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    По данным пресс-службы Порошенко, введение закона будет способствовать нормализации деятельности "Черноморнефтегаза", а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях.
    Закон Украины
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнефтегаза" (ЧМНГ), предусматривающий продление действия спецразрешений на добычу газа и запрет на возбуждение дел о банкротстве компании до 1 января 2019 года.

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    "Президент подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнефтегаза" в связи с временной оккупацией территории Украины… Документ предусматривает продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных обществу на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также запрет до 1 января 2019 года на возбуждение дел о банкротстве общества и прекращения производства по делам, до 1 января 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

    По данным пресс-службы, введение закона будет способствовать нормализации деятельности "Черноморнефтегаза", а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях.

    ЧМНГ, снабжающий газом жителей полуострова, до присоединения Крыма к РФ принадлежал "Нафтогазу". Потом его имущество было национализировано и внесено в УК новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз". Сейчас ЧМНГ эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

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    Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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