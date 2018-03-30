Депутаты предлагают растамаживать авто за 500 евро

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Народные депутаты предлагают отменить в Украине акциз и НДС на все ввозимые в страну автомобили. Платить нужно будет только 500 евро ввозной пошлины. Об этом говорится в пояснительной записке к зарегистрированному в Раде законопроекте №8208.

По льготному тарифу до 31 декабря 2019 г. хотят завозить не только новые, но и б/у автомобили вне зависимости от объема двигателя, не старше 10 лет, для личного пользования.

Пресловутым "евробляхам" также предлагается дать три месяца для уплаты 500 евро и узаконить их на территории Украины.

Только вот старые и собранные в России машины предлагается растамаживать по-старому.

Сейчас ввозная пошлина, в зависимости от страны производителя, составляет 5-10% от таможенной стоимости автомобиля (для электромобилей — 0%), НДС — 20%, а акциз рассчитывается для каждого авто индивидуально, и зависит от типа транспортного средства, объема и вида двигателя (мин. 93 евро и до нескольких тыс евро).

Ранее в центре Киева прошла акция общественного движения "Авто Евро Сила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. В конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растамаживания. Ранее протест под Радой продолжился, произошли стычки.

По данным Фискальной службы Украины, более 63,9 тысячи транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015 — 2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока.