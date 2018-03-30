Раде предлагают коренным образом изменить установку прожиточного минимума

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Народным депутатам предложили законодательно разрешить учитывать фактические потребительские цены при установлении размера прожиточного минимума в Украине, сообщает сайт "ЮРЛИГА".

Инициаторы изменений, прописанных в законопроекте № 8193, хотят дополнить ст. 4 Закона "О прожиточном минимуме" новой частью.

В частности, предлагается указать, что для установления размера прожиточного минимума производится расчет стоимостных величин наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг на основе средних потребительских цен (тарифов) в стране за месяц, предшествующий месяцу проведения расчета.

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Как ожидается, принятие изменений позволит обеспечить установление прожиточного минимума в расчете на месяц на одного человека и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, на основе фактических потребительских цен.

Такой прожиточный минимум должен соответствовать реальной стоимостной величине наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для каждой группы.

Законопроект "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "О прожиточном минимуме" относительно обеспечения учета фактических потребительских цен при установлении размера прожиточного минимума" зарегистрирован в парламенте 23 марта 2018 года.

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Напомним, в Украине с 1 декабря 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 78 грн — до 1 762 грн. Это предусмотрено законом о госбюджете на 2017 год. На одно лицо в расчете на месяц с 1 декабря он установлен в размере 1 700 грн (рост на 76 грн), детей в возрасте до 6 лет — 1 492 грн (66 грн), для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1 860 грн (83 грн), для трудоспособных лиц — 1 762 грн (78 грн) и для лиц, утративших трудоспособность, — 1 373 грн (61 грн).