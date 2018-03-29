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    Прекращено действие еще одного соглашения между Украиной и Россией

    (обновлено: )73150
    МИД РФ сообщает, что 28 марта прекращено действие соглашения между правительствами Российской Федерации и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники.
    Флаг Украины и герб России
    Думская.net

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Прекращено соглашение между Украиной и Россией от 1995 года о порядке взаимных поставок оружия и военной техники, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

    МИД Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Двадцать восьмого марта прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения, подписанного в Киеве 8 февраля 1995 года", — говорится в официальном сообщении МИД РФ.

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    В 2017 году Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения. Кроме того, в департаменте информации и печати МИД РФ сообщили, что действие соглашения России и Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания прекращено по инициативе Киева.

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