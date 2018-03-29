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    Кабмин одобрил ликвидацию налоговых инспекций

    (обновлено: )128
    Отметим, что ликвидация районных органов является первым этапом структурной реорганизации фискальной службы. Как уточняется, это позволит областям эффективнее выполнять основные функции ГФС.
    Герб Украины на флагштоке у здания Кабмина. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Украине районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям Государственной фискальной службы в регионах.

    Владислав Зимовец
    Скриншот с Youtube
    Власть покрывает убытки банков за счет налогов - Зимовец

    Такое решение утвердил Кабинет министров постановлением "О реформировании некоторых территориальных органов ГФС", говорится на сайте Министерства финансов.

    Ликвидация районных органов является первым этапом структурной реорганизации фискальной службы.

    В Минфине отмечают, что это позволит областям эффективнее выполнять основные функции ГФС, такие как аудит и работа с долгом, а районам – сосредоточиться на обслуживании плательщиков.

    Следующим шагом структурной реорганизации фискальной службы станет создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС.

    Читайте также: Начисления и выплаты налогов. Комментарий главы ГУ ГФС Киева

    Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил провести налоговую амнистию. "Украинцам нужно предоставить возможность завести деньги в Украину и законно инвестировать их в украинскую экономику", уверен глава государства.

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