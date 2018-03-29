Кабмин одобрил ликвидацию налоговых инспекций

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Украине районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям Государственной фискальной службы в регионах.

Такое решение утвердил Кабинет министров постановлением "О реформировании некоторых территориальных органов ГФС", говорится на сайте Министерства финансов.

Ликвидация районных органов является первым этапом структурной реорганизации фискальной службы.

В Минфине отмечают, что это позволит областям эффективнее выполнять основные функции ГФС, такие как аудит и работа с долгом, а районам – сосредоточиться на обслуживании плательщиков.

Следующим шагом структурной реорганизации фискальной службы станет создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил провести налоговую амнистию. "Украинцам нужно предоставить возможность завести деньги в Украину и законно инвестировать их в украинскую экономику", уверен глава государства.