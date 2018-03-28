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    Экономика

    В Украине выросла средняя зарплата

    (обновлено: )33803
    Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2018 года составляла 7 828 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы.
    Деньги
    torange.ru

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В феврале 2018 года средняя зарплата в Украине выросла на 1,5%, достигнув 7 828 гривен. В сравнении с февралем 2017 она увеличилась на 26,1%. Об этом сообщает Госстат.

    "Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2018 года составляла 7 828 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн). По сравнению с январем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2017 года — Ред.) — на 26,1%", — говорится в опубликованном сообщении.

    Реальные заработные платы в феврале 2018 года по сравнению с январем 2018 года, по официальным данным, выросли на 0,6%, а относительно февраля 2017 года — 10,5%.

    Ранее Госстат сообщил о резком падении производства угля в Украине.

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