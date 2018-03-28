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    Банк Порошенко подал иск в суд к Нацбанку – СМИ

    (обновлено: )8110
    Международный инвестиционный банк подал в суд на НБУ из-за наложения им штрафа на ПАО МИБ. Почему Национальный банк оштрафовал МИБ, в судебных материалах не уточняется.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Международный инвестиционный банк подал иск к Национальному банку Украины о признании противоправным и отмене решения о наложении штрафа на ПАО МИБ, говорится в постановлении суда, пишет Finbalance.

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    Отмечается, что Окружной административный суд Киева уже начал производство по иску.

    Почему Национальный банк оштрафовал МИБ, в судебных материалах не уточняется.

    По данным МИБ, оспариваемые решения приняты НБУ "с нарушением принципов верховенства права, законности, обоснованности и благоразумия".

    Суд обязал НБУ предоставить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение, в частности, копии документов, на основании которых приняты оспариваемые решения.

    По данным Нацбанка, на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступает президент Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

    Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины отказал белорусскому "Паритет банку" в покупке украинской "дочки" "Сбербанка" из-за несоответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

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