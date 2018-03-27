Всех должников Луганской области обесточат в ближайшее время - энергетики

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Гендиректор ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Владимир Грицай заявил, что его предприятие в ближайшее время отключит электроэнергию у всех должников в Луганской области.

"Государство вынуждает "Луганское энергетическое объединение" в ближайшее время отключить электроэнергию всем должникам Луганской области. В перечне ожидаемых отключений не только такие злостные должники, как частные заводы северодонецкий "Азот" или рубежанский "Краситель", но и предприятия государственной и коммунальной сферы, военные объекты. И если люди думают, что дело ограничится обесточиванием водоканалов, Северодонецкой теплоэлектроцентрали и Лисичанской теплосети, то они ошибаются. Без электроэнергии останутся больницы, детдома, школы, пожарные части и учреждения исполнения наказаний. Все, кто задолжал", — написал Грицай в своем блоге на сайте LB.ua.

Он утверждает, что другого выхода нет, поскольку национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и ЖКХ, с декабря 2016 года принуждает луганских энергетиков полностью расплачиваться за электроэнергию, купленную у госпредприятия "Энергорынок". Грицай пишет, что комиссия забирает у энергокомпании все деньги, чтобы она "эффективней выбивала долги".

Также, по его словам, государственная исполнительная служба за эти же долги ЛЭО перед "Энергорынком" с февраля 2017 года арестовала счета "Луганского энергетического объединения".

"Государство просто настойчиво требует, чтобы луганские энергетики всеми доступными законными способами возвращали себе долги потребителей в Луганской области и отдавали деньги "Энергорынку". Если ЛЭО не сделает так, как требует государство, то будет полностью уничтожено. Будут полностью уничтожены луганские энергетики и их семьи. Будет уничтожена энергосистема Луганской области. Будет системная катастрофа в прифронтовом регионе", — заявил Грицай.

По его данным, поскольку в перечне должников ЛЭО государственные и коммунальные предприятия, военные объекты, детские дома, школы, больницы и пожарные части, то они также должны обязательно срочно погасить задолженность (около 21 миллиона долларов). Гендиректор отметил, что на его предприятии сложилась катастрофическая ситуация, поэтому "в ближайшее время все должники, заводы, воинские части, водоканалы, больницы и школы будут обесточены".