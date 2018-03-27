Украина недополучила около 18 млн грн от ТРК из-за Крыма

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КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Украина за четыре года недополучила около 18 млн гривен от телерадиокомпаний, переставших вещать в Крыму, заявил во вторник во время круглого стола член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"За четыре года оккупации Крыма украинское государство не получила поступлений на сумму около 18 миллионов гривен", — сообщил Костинский.

По его словам, прав на аналоговое цифровое телевещание была лишена 31 украинская телерадиокомпания, прав на цифровое вещание — 28 телерадиокомпаний Украины, прав на эфирное вещание — 39 украинских телерадиокомпаний.

"Доступ к украинскому телевидению и радиовещанию в эфире были лишены практически 100% населения Крыма, на тот момент (2014 год — Ред.) это примерно около двух миллионов граждан Украины, и более 80 тысяч граждан Украины, которые проживают на юге Херсонской области", — сказал Костинский. Он отметил, что юг Херсонской области получал сигнал с Джанкоя и Красноперекопска, которые находятся на полуострове.

Ранее первый заместитель ведомства Вячеслав Аброськин заявил, что комплектование подразделений патрульной полиции Крыма планируют завершить до конца 2018 года.