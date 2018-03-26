В НБУ рассказали, как избежать злоупотреблений на рынке криптовалют

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Национальном банке Украины заявили о необходимости урегулирования на рынке криптовалют.

"Потребность в регулировании операций с криптоактивами возникает в связи с выходом на рынок непрофессиональных инвесторов и необходимости защиты их прав", — отметил начальник управления реформирования финансового сектора Национального банка Украины Евгений Степанюк.

По его словам, в большинстве стран мира операции с криптоактивами находятся в так называемой "серой зоне", что создает регуляторный арбитраж по сравнению с традиционными инструментами финансового рынка. Поэтому, должны быть введены одинаковые правила для операций с цифровыми и стандартными финансовыми инструментами, обеспечения их налогообложения и соблюдения правил по финансовому мониторингу во избежаний злоупотреблений на рынке и защиты прав инвесторов и потребителей.

По словам Евгения Степанюка, внедрение регулирования криптоактивов в отдельно взятой стране может быть неэффективным, несмотря на анонимный характер транзакций с ними. Это обусловливает необходимость тесной кооперации между регуляторами на глобальном уровне.

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