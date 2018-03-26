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26.03.201819:41
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    В НБУ рассказали, как избежать злоупотреблений на рынке криптовалют

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    В Нацбанке отметили, что должны быть введены одинаковые правила для операций с цифровыми и стандартными финансовыми инструментами.
    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Национальном банке Украины заявили о необходимости урегулирования на рынке криптовалют.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Потребность в регулировании операций с криптоактивами возникает в связи с выходом на рынок непрофессиональных инвесторов и необходимости защиты их прав", — отметил начальник управления реформирования финансового сектора Национального банка Украины Евгений Степанюк.

    По его словам, в большинстве стран мира операции с криптоактивами находятся в так называемой "серой зоне", что создает регуляторный арбитраж по сравнению с традиционными инструментами финансового рынка. Поэтому, должны быть введены одинаковые правила для операций с цифровыми и стандартными финансовыми инструментами, обеспечения их налогообложения и соблюдения правил по финансовому мониторингу во избежаний злоупотреблений на рынке и защиты прав инвесторов и потребителей.

    По словам Евгения Степанюка, внедрение регулирования криптоактивов в отдельно взятой стране может быть неэффективным, несмотря на анонимный характер транзакций с ними. Это обусловливает необходимость тесной кооперации между регуляторами на глобальном уровне.

    Ранее сообщалось, что биткоин продолжает дешеветь, опустившись до 8,4 тысячи долларов. Это случилось на новостях о том, что Япония собирается вынести предупреждение бирже Binance за отсутствие лицензии, свидетельствуют данные торгов.

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