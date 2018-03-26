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    Экономика

    "Ощадбанк" предупреждает о новой схеме мошенников

    (обновлено: )19511
    В банке напомнили клиентам, что адрес официального сайта "Ощадбанка" https://www.oschadbank.ua, адрес мошеннического - oschadbk.com.
    Вывеска Ощадбанка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В государственном "Ощадбанке" предупреждают об обнаружении мошеннического фишинговых сайтов, который почти полностью дублирует официальный сайт банка.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом сообщает пресс-служба банка.

    Адрес официального сайта "Ощадбанка" https://www.oschadbank.ua, адрес мошеннического — oschadbk.com.

    "Предупреждаем, что Ощадбанк не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга https://online.oschadbk.com/nfs/index.php." — отметили в банке.

    "Ощадбанк" обратился в Департамент киберполиции и Службу безопасности Украины для блокировки указанного сайта и сообщил в Национальный банк. 

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали топ-менеджера государственного "Ощадбанка" по подозрению в хищении денег.

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