"Ощадбанк" предупреждает о новой схеме мошенников

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В государственном "Ощадбанке" предупреждают об обнаружении мошеннического фишинговых сайтов, который почти полностью дублирует официальный сайт банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Адрес официального сайта "Ощадбанка" https://www.oschadbank.ua, адрес мошеннического — oschadbk.com.

"Предупреждаем, что Ощадбанк не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга https://online.oschadbk.com/nfs/index.php." — отметили в банке.

"Ощадбанк" обратился в Департамент киберполиции и Службу безопасности Украины для блокировки указанного сайта и сообщил в Национальный банк.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали топ-менеджера государственного "Ощадбанка" по подозрению в хищении денег.