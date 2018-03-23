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    "Укртрансгаз" отчитался о запасах газа в хранилищах

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (862)

    (обновлено: )201
    Уровень заполнения газовых хранилищ за сутки уменьшился до 26,48% с 26,75% в предыдущий день и по состоянию на 22 марта составила 8,194 миллиарда кубометров.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 22 марта составил 8,194 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 1,03%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

    Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 26,48% с 26,75% в предыдущий день.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    Битва за транзит газа. Будете участвовать?

    Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

    Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

    В среду, 14 марта, "Нафтогаз" сообщил, что стороны до конца марта обсудят расторжение контрактов и выполнение решений арбитража Стокгольма.

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