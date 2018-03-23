наверх
23.03.201817:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украина из-за конфликта в Донбассе потеряла 15% ВВП - Порошенко

    (обновлено: )8212
    По словам президента Украины, сто шахт и активы банков почти на 5 миллиардов долларов остались в Донбассе, а из-за вхождения Крыма в состав РФ Украина потеряла 3,6% ВВП.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Около 100 шахт и активы банков почти на 5 миллиардов долларов остались в Донбассе, страна потеряла 15% ВВП, но избежала дефолта и вышла на рост экономики, заявил президент Петр Порошенко в пятницу в ходе поездки в Волынскую область.

    Во время выступления Порошенко на Волыни упала сосулька
    Видео Facebook Петра Порошенко
    Во время выступления Порошенко упала сосулька

    "На оккупированной территории осталось около 100 шахт, активы банков почти на 5 миллиардов долларов. Из-за оккупации части Донбасса мы недосчитались 15% ВВП, 25% промышленности", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

    Он также заявил, что из-за вхождения Крыма в состав РФ Украина потеряла 3,6% ВВП, 80% нефтегазовых залежей в Черном море, 10% портовой инфраструктуры. "Мы избежали дефолта… и возобновили экономический рост. Это заслуга сильного, патриотического и ответственного украинского народа", — сказал президент.

    Порошенко сообщил, что по итогам прошлого года увеличение ВВП Украины составило 2,5%, а ключевая задача – выйти на темпы роста как минимум 5-6% в год. "Правительство работает над ускорением экономического роста. Я как президент буду делать все, чтобы помочь правительству в этом", — заверил он.

    Читайте также: Шоу с Савченко. Порошенко и его безопасный отход в 2019-м

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Тимошенко о Савченко. Видео
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Саммит ЕС в Брюсселе
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире