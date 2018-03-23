Гройсман рассказал, когда подешевеет газ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для потребителей может быть снижена, когда страна перестанет его импортировать, сообщает Укринформ.

"Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа. Укргаздобыча в прошлом году нарастила добычу на 700 млн кубометров. Цена газа формируется в соответствии с рыночными условиями", — отметил Гройсман во время часа вопросов к правительству.

По его словам, Украина сможет самостоятельно формировать цену на газ внутри страны, когда начнет экспортировать ресурс, что ориентировочно должно произойти в 2020 году.

"Правительство не имеет никаких полномочий по регулированию цены коммерческого газа в стране. Соответственно, НАК Нафтогаз Украины является абсолютно независимой государственной компанией и принимает решения на собственное усмотрение", — добавил Гройсман.

Как сообщалось ранее, Украина имеет достаточно газа для покрытия нужд населения даже в случае минусовой температуры в апреле.