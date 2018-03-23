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    Гройсман рассказал, когда подешевеет газ

    (обновлено: )37937
    Как отметил премьер, Украина должна перестать импортировать газ: "Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа".
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для потребителей может быть снижена, когда страна перестанет его импортировать, сообщает Укринформ.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа. Укргаздобыча в прошлом году нарастила добычу на 700 млн кубометров. Цена газа формируется в соответствии с рыночными условиями", — отметил Гройсман во время часа вопросов к правительству.

    По его словам, Украина сможет самостоятельно формировать цену на газ внутри страны, когда начнет экспортировать ресурс, что ориентировочно должно произойти в 2020 году.

    "Правительство не имеет никаких полномочий по регулированию цены коммерческого газа в стране. Соответственно, НАК Нафтогаз Украины является абсолютно независимой государственной компанией и принимает решения на собственное усмотрение", — добавил Гройсман.

    Как сообщалось ранее, Украина имеет достаточно газа для покрытия нужд населения даже в случае минусовой температуры в апреле.

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