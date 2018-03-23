Стало известно, когда ожидать первых полетов Ryanair в Украине

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Первые полеты лоукостера Ryanair в Украине ожидаются в октябре, сообщил на пресс-конференции авиакомпании президент Украины Петр Порошенко.

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"Для запуска полетов надо полгода. Поэтому первые полеты мы ожидаем в октябре, поскольку нужно закупить отдельные самолеты, создать инфраструктуру и сервис, но мы точно знаем, что это произойдет", — подчеркнул президент.

Ранее в мобильном приложении лоукост-авиакомпании Ryanair для устройств Apple появилась информация о возможных маршрутах из Украины.