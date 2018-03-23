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    Экономика

    НБУ сообщил, сколько уничтожил гривен

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    В течение 2017 года Национальным банком Украины были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749,2 млн штук.
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины утилизировал поврежденные и старые гривны на 48 млрд 355,5 млн гривен, сообщили в Нацбанке в ответе на запрос.

    Пачки денег
    twitter.com/nab_ukr
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    "В течение 2017 года Национальным банком Украины были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749,2 млн штук на сумму 48 млрд 355,5 млн гривен", — говорится в сообщении.

    В частности, изъяты деньги таких номиналов:

    1 грн – 83,4 млн шт. на сумму 83,4 млн грн;

    2 грн – 63 млн шт. на сумму 125,9 млн грн;

    5 грн – 77,5 млн шт. на сумму 387,4 млн грн;

    10 грн – 85,1 млн шт. на сумму 850,7 млн грн;

    20 грн – 71,7 млн шт. на сумму 1 434,6 млн грн;

    50 грн – 128,6 млн шт. на сумму 6 430,9 млн грн;

    100 грн – 129,8 млн шт. на сумму 12 984,5 млн грн;

    200 грн – 96,7 млн шт. на сумму 19 335,2 млн грн;

    500 грн – 13,4 млн шт. на сумму 6 722,8 млн грн.

    Ранее представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко сообщила, что внесенный главой государства законопроект № 8152" О валюте" будет способствовать становлению свободы движения капиталов и гибкой либерализации на валютном рынке.

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