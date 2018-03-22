Стали известны возможные маршруты Ryanair из Киева и Львова

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В мобильном приложении лоукост-авиакомпании Ryanair для устройств Apple появилась информация о возможных маршрутах из Украины, сообщает Avianews.
Согласно информации, Ryanair будет выполнят полеты из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова.
Маршруты из Киева:
Киев-Барселона
Киев-Братислава
Киев-Гданьск
Киев-Краков
Киев-Лондон (Станстед)
Киев-Вильнюс
Киев-Вроцлав
Киев-Познань
Киев-Стокгольм (Скавста)
Киев-Варшава (Модлин).
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Маршруты из Львова:
Львов-Дюссельдорф (Веце)
Львов-Краков
Львов-Лондон (Станстед)
Львов-Мемминген
Львов-Варшава (Модлин)
Позже информация о направлениях была удалена из приложения лоукоста. В то же время аэропорт "Борисполь" объявил о проведении пресс-конференции Ryanair в пятницу, 23 марта.
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Напомним, на заседании Кабинета министров 21 марта премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией Ryanair.