Стали известны возможные маршруты Ryanair из Киева и Львова

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В мобильном приложении лоукост-авиакомпании Ryanair для устройств Apple появилась информация о возможных маршрутах из Украины, сообщает Avianews.

Согласно информации, Ryanair будет выполнят полеты из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова.

Маршруты из Киева:

Киев-Барселона

Киев-Братислава

Киев-Гданьск

Киев-Краков

Киев-Лондон (Станстед)

Киев-Вильнюс

Киев-Вроцлав

Киев-Познань

Киев-Стокгольм (Скавста)

Киев-Варшава (Модлин).

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Маршруты из Львова:

Львов-Дюссельдорф (Веце)

Львов-Краков

Львов-Лондон (Станстед)

Львов-Мемминген

Львов-Варшава (Модлин)

Позже информация о направлениях была удалена из приложения лоукоста. В то же время аэропорт "Борисполь" объявил о проведении пресс-конференции Ryanair в пятницу, 23 марта.

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Напомним, на заседании Кабинета министров 21 марта премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией Ryanair.