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    Стали известны возможные маршруты Ryanair из Киева и Львова

    (обновлено: )130
    Информация о предполагаемых рейсах появилась в мобильном приложении лоукост-авиакомпании Ryanair, однако вскоре была удалена.
    Самолеты Ryanair. Архивное фото
    corporate.ryanair.com

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В мобильном приложении лоукост-авиакомпании Ryanair для устройств Apple появилась информация о возможных маршрутах из Украины, сообщает Avianews.

    Сохранить Ryanair. Во Львове прошел масштабный автомобильный флешмоб. Видео
    lvivadm/Youtube
    "Сохранить Ryanair". Во Львове прошел масштабный флешмоб

    Согласно информации, Ryanair будет выполнят полеты из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова.

    Маршруты из Киева:

    Киев-Барселона

    Киев-Братислава

    Киев-Гданьск

    Киев-Краков

    Киев-Лондон (Станстед)

    Киев-Вильнюс

    Киев-Вроцлав

    Киев-Познань

    Киев-Стокгольм (Скавста)

    Киев-Варшава (Модлин).

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    Маршруты из Львова:

    Львов-Дюссельдорф (Веце)

    Львов-Краков

    Львов-Лондон (Станстед)

    Львов-Мемминген

    Львов-Варшава (Модлин)

    Позже информация о направлениях была удалена из приложения лоукоста. В то же время аэропорт "Борисполь" объявил о проведении пресс-конференции Ryanair в пятницу, 23 марта.

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    Напомним, на заседании Кабинета министров 21 марта премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией Ryanair.

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