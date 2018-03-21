Коболев: власти РФ смешивают вопросы газа и политические интересы

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что власти России смешивают вопросы поставок газа и свои геополитические интересы, сообщает Блумберг.

"На практике Россия совершенно не хочет разделять вопросы поставок газа и свои политические задачи. С их точки зрения, это одно и то же, и газ для них – очень важный инструмент в достижении целей по широкой геополитической повестке", — считает глава "Нафтогаза".

По его словам, он надеется на выполнение "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража и заплатит "Нафтогазу" присужденную ему сумму.

"Кроме того, мы открыты к переговорам по тому, что произойдет после 2019 года, когда контракт на транзит газа будет завершен", — сказал Коболев.

Кроме того, глава "Нафтогаза" еще раз выразил мнение, что проект "Северный поток — 2" угрожает безопасности ЕС: "Я считаю, что это не только нечестно, но и очень опасно для Европейского союза с точки зрения безопасности, потому что если этот газопровод будет введен в эксплуатацию, то Россия, вероятно, сможет использовать не только то "оружие", которое мы видели до сих пор, но и применить эффективную тактику расширения своего влияния, которая может привести к очень нежелательным последствиям".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через суд. Ранее в том же интервью Коболев рассказал, что переговоры компаний о контрактах на поставку и транзит российского газа пройдут в конце марта.