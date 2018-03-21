Названа средняя стоимость ремонта 1 км дороги в Украине

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Средняя стоимость ремонта одного километра дорог в Украине по десяти крупнейшим дорожным контрактам составляет 12,23 млн грн, сообщила директор Национального секретариата CoST Ukraine Наталья Форсюк.

"Итак, топ 10 самых больших контрактов суммарной стоимостью 7,5 млрд грн. Средняя стоимость 1 км по контрактам составляет 12,23 млн грн. При этом 8 из 10 контрактов предусматривают текущий средний ремонт и только 2 — капитальный", — пишет Форсюк в колонке интернет-издания "Новое время".

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Она отметила, что участки дороги после текущего среднего ремонта сразу не сдаются в эксплуатацию, поэтому при сдаче объекта не осуществляется архитектурно-строительный контроль со стороны государства. Заказчик самостоятельно принимает работы и обеспечивает контроль качества без необходимости привлечения сторонних органов.

В то же время, по словам Форсюк, сравнивать цену за 1 км не совсем корректно, поскольку дороги имеют разные категории "и их обобщать трудно". Так, отмечает эксперт, текущий средний ремонт дороги Н-08 в Днепропетровской области стоит значительно дороже по сравнению с другими – более 28 млн грн за 1 км.

"Поэтому мы решили отбросить эту закупку как особое и посчитать среднюю стоимость ремонта 1 км дороги без учета этого договора", — отметила Форсюк.

Новое время Стоимость 1 км дороги в Украине в 2017 году

В этой связи средняя стоимость ремонта 1 км дороги в соответствии с другими девятью контрактами составляет более 11,24 млн грн, что почти равняется стоимости капитальных ремонтов территориальных дорог государственного значения, которые также вошли в ТОП-10 контрактов и выполняются польской компанией DROG-BUD Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал сумму, предусмотренную в госбюджете на ремонт дорог в 2018 году.