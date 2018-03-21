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    Названа средняя стоимость ремонта 1 км дороги в Украине

    (обновлено: )53201
    Директор Национального секретариата CoST Ukraine Наталья Форсюк сообщила, что средняя стоимость 1 км дороги по контрактам составляет 12,23 млн грн.
    Ремонт дорог. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Средняя стоимость ремонта одного километра дорог в Украине по десяти крупнейшим дорожным контрактам составляет 12,23 млн грн, сообщила директор Национального секретариата CoST Ukraine Наталья Форсюк.

    Ремонт дорог в селе Сасово Закарпатской области
    Михаил Русанюк/Facebook
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    "Итак, топ 10 самых больших контрактов суммарной стоимостью 7,5 млрд грн. Средняя стоимость 1 км по контрактам составляет 12,23 млн грн. При этом 8 из 10 контрактов предусматривают текущий средний ремонт и только 2 — капитальный", — пишет Форсюк в колонке интернет-издания "Новое время".

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    Она отметила, что участки дороги после текущего среднего ремонта сразу не сдаются в эксплуатацию, поэтому при сдаче объекта не осуществляется архитектурно-строительный контроль со стороны государства. Заказчик самостоятельно принимает работы и обеспечивает контроль качества без необходимости привлечения сторонних органов.

    В то же время, по словам Форсюк, сравнивать цену за 1 км не совсем корректно, поскольку дороги имеют разные категории "и их обобщать трудно". Так, отмечает эксперт, текущий средний ремонт дороги Н-08 в Днепропетровской области стоит значительно дороже по сравнению с другими – более 28 млн грн за 1 км.

    "Поэтому мы решили отбросить эту закупку как особое и посчитать среднюю стоимость ремонта 1 км дороги без учета этого договора", — отметила Форсюк.

    Новое время
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    В этой связи средняя стоимость ремонта 1 км дороги в соответствии с другими девятью контрактами составляет более 11,24 млн грн, что почти равняется стоимости капитальных ремонтов территориальных дорог государственного значения, которые также вошли в ТОП-10 контрактов и выполняются польской компанией DROG-BUD Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.

    Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал сумму, предусмотренную в госбюджете на ремонт дорог в 2018 году. 

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